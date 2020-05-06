HABER /  EKONOMİ
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Berat Albayrak'tan önemli açıklama! Birden fazla anlaşma olabilir

Uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat, "Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Görüşmeler devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir" açıklamasında bulundu. TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefinin olmadığını kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla düzenlediği telekonferansta sunum gerçekleştirdi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın yaptığı sunumda öne çıkanlar şu şekilde:

Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.Ticari emlak için talep toparlanması sosyal mesafe ve ofis organizasyon protokolünde kalıcı değişikliğe bağlı.

Birden fazla anlaşma olabilir
G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum.Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede.TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek.2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde.Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor.Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Akbank'tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi! Ramazan Bayramı'na özel
Çaycuma ve Van'dan şoke eden haberler! Muhtar görevden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ açıklaması Avrupa'yı rahatsız etti!
MetroPoll'den koronavirüs anketi! An güvenilen isimler kimler? En büyük sorun ne
Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri gece yarısına dikkat
Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'af yasası' kararı! Af yasası iptal mi ediliyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyada hava atmak istedi 15 bin lira cezayı yedi
Anneler Günü mesajı 2020 kısa Anneler Günü mektubu
Hafter güçleri Trablus'ta sivilleri vurdu: 3 ölü, 19 yaralı
Konya Büyükşehir Başkanı Altay koronavirüse karşı en ideal ulaşım aracını açıkladı
Avcılar'da polisi gören torbacı 3 araca çarpıp kaçtı
Çaykur Rizespor'da koronavirüs testlerinin sonucu belli oldu
Yorumlar 1 yorum