Berat Albayrak'tan önemli açıklama! Birden fazla anlaşma olabilir

Uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat, "Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Görüşmeler devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir" açıklamasında bulundu. TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefinin olmadığını kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla düzenlediği telekonferansta sunum gerçekleştirdi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın yaptığı sunumda öne çıkanlar şu şekilde:

Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.Ticari emlak için talep toparlanması sosyal mesafe ve ofis organizasyon protokolünde kalıcı değişikliğe bağlı.

Birden fazla anlaşma olabilir

G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum.Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede.TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek.2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde.Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor.Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı.