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MetroPoll'den koronavirüs anketi! An güvenilen isimler kimler? En büyük sorun ne

MetroPoll Araştırma, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Salgında sözüne en güvenilir isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıkarken, ikinci Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmuş... En büyük sorun ise ücretsiz maskeye ulaşamamak...

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MetroPoll koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, koronavirüs salgını kirizini yönetmede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birinci sırada çıktı. İkinci sırada Bilim Kurulu, üçüncü sırada ise Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Yavaş'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi.

İlk sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var

Ankete göre, korona virüsü sürecini yönetmede en başarılı 10 kişi ve kurum arasından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 üzerinden 8.8 puan ile en çok güvenilen isim oldu. Bilim Kurulu 8.6 ile ikinci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 8.18 ile üçüncü oldu. Ankette Erdoğan 6.65 ile dördüncü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beşinci oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 6’ncı sırada yer aldı.

Maske temini en büyük sorun

Maske temin etme konusunda sorun yaşadığını bildiren seçmen oranı yüzde 55 oldu. AK Partili’lerin yüzde 41’i, MHP’lileri yüzde 53.7’si, CHP’lilerin yüzde 69,6’sı, İyi Partili’lerin yüzde 63,6’sı ve HDP’lilerin de yüzde 76,7’si maske temininde sorun yaşadıklarını ifade etti.

Yardım kampanyasına AK Partililer de katılmadı

“Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına katılıma yönelik soruya yüzde 70,8 “Katkıda bulunmadım” yüzde 23,9 ise “Katkıda bulundum” yanıtını verdi. AK Partililerin yüzde 57,7’si, MHP'lilerin yüzde 53,3’ü, CHP'lilerin yüzde 88,4’ü, HDP'lilerin yüzde 86,9’u ve İYİ Partililerin yüzde 92,7’si 'yardım etmedim' cevabı verdi.

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