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Bundesliga'da futbol başlıyor! Hükümet tarih verdi

ALMANYA hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihler ilerleyen günlerde netleştirilecek.

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Türkiye'de Süper Lig'in ardından Almanya'da da futbolun başlama tarihi belli  belli oldu.

Mayıs ayının 2. haftasından sonra
Almanya hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihler ilerleyen günlerde netleştirilecek.

Merkel ne demişti?
15 Mayıs'ta yeniden başlaması beklenen Bundesliga için şansöliye Angela Merkel ve hükumet, son testlerden sonra 10 kişide Corona virüs çıkması üzerine 15 günlük karantina süresi talep etti ve 22 Mayıs tarihini işaret etti.

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