HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

İsrail, Batı Şeria'da 7 bin konut inşasını onayladı

Yeni işgal konutları, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in onayından geçti.

Abone ol

İsrail'in, Filistin toprakları üzerindeki işgal politikası devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay verdi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Savunma Bakanı Bennett'in Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı Efrat Yahudi yerleşim birimine 7 bin konut inşasına onay verdiği belirtildi.

İsrail, yasa dışı konutlara hız verdi 

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşasına hız verdi.

9 bin ek yeni konut 

İsrail yönetimi, sadece şubat ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 9 bine yakın ek konut inşa edileceğini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 270'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor 

Bu bölgelerde ikamet eten 650 bine yakın Yahudi yerleşimci, işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'af yasası' kararı! Af yasası iptal mi ediliyor?
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı! Tartışmayı alevlendirecek açıklamalar
Ünlü yatırımcı Mark Mobius anlattı! Korona krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?
Kovid-19 virüsü artık Wuhan'dakinden daha bulaşıcı! ABD'deki araştırma ortaya çıkardı
AVM'ler açılıyorsa camilerde açılsın! AVM açılışı kriz çıkardı Bilim Kurulu karşı
ABD'de koronavirüs araştırmaları yapan profesör evinde öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de köy adeta Venedik'i andırıyor evlerin altından su akıyor
15-20 yaş arası sokağa çıkma günü ne zaman saat kaçta çıkacak?
Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı
Bu pazar günü anneler günü mü 2020 Anneler günü tarihi
AB'den koronavirüs raporu! Türkiye ekonomisi yüzde 5.4 daralacak, 2021'de ise yüzde 4.4 büyüyecek
10 günden fazla adet olan bir kadın oruç tutabilir mi- oruç bozulur mu?
Yorumlar