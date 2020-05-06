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CHP'li Yıldırım Kaya'dan "Ligler başlatılmasın" çağrısı

Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF, sporcuları modern köleler gibi görüp sağlıklarını hiçe sayıp sahaya sürmemelidir" ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yazılı açıklamasında, TFF'nin, Bilim Kurulu'nun görüşünü almadan sadece ekonomik kaygılarla ligleri başlattığını öne sürerek, bunun başta sporcu ve insan sağlığının hiçe sayılması anlamını taşıdığını savundu.  

Şampiyonlar Ligi vurgusu
"Dün Ankaragücü kulübümüzün antrenmanında bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması da bu durumun en acı göstergesi olmuştur." görüşünü paylaşan Kaya, İtalya ve İspanya'da oluşan salgının büyük yayılımının bir Şampiyonlar Ligi maçında olduğunu ifade etti.

''Konu TFF’nin tek başına alacağı bir karar değildir''
Kaya, liglerin başlatılmaması çağrısı yaparak, şunları kaydetti: "Hatta İtalya'daki seyircisiz oynatılan bazı maçlar da futbolcuların hastalanmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklara çare bulmalıdır. Konu TFF’nin tek başına alacağı bir karar değildir.

''Modern köle değiller''
İnsanlara evlerinizde oturun, maske takın derken futbolcudan sahaya çıkıp adam adama mücadele etmesini, topa güvenli şekilde kafa vurmasını, futbolun gereklerini yerine getirmesini bekleyemeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF, sporcuları modern köleler gibi görüp sağlıklarını hiçe sayıp sahaya sürmemelidir." 

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