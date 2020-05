AVM'ler açılıyorsa camilerde açılsın! AVM açılışı kriz çıkardı Bilim Kurulu karşı

AVM'lerin 11 Mayıs pazartesi günü açılacak olması kamuoyunu ve Bilim Kurulu'nu ikiye böldü. Bilim Kurulu üyeleri normale dönüş kararları içinde en tehlikelisinin AVM'lerin açılması olduğunu söylüyor. Kamuoyunda ise 'AVM'ler açıldığına göre camilerde açılsın' talepleri var.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında 'normale dönüşle' ilgili alınan kararlar içinde en çok tartışılan AVM'lerin açılış tarihi oldu. Berberler, güzellik salonları kuaförler ile birlikte AVM'ler 11 Mayıs pazartesi günü açılacak.

AVM'lere girişte ateş ölçme ve maske dağıtma gibi zorunluluklar getirildi. Ancak açılış için belirlenen tarih hem kamuoyunu hem Bilimi Kurulu üyelerini ikiye böldü. Kamuoyu 'AVM'ler açıldığına göre camilerde açılsın' derken, bazı bilim kurulu üyeleri ise AVM açılış kararını yerinde bulmadı.

Bilim Kurulu üyelerinin itirazları şöyle:

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüboğlu : "Keşke, AVM’ler daha geç açılsa. Bilim Kurulu bazı konularda tıbbi bilgiler çerçevesinde öneriler veriyor ama bunu uygulayıcısı biz değiliz, devlet yöneticileridir. Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM’lerin açılması değildir. İllaki açılacaksa her saat içeriye girecek kişilerin sayısını belirleyin, süresi dolan çıksın.

*Restoran, oyun yerleri gibi yerlerin açılması çok yanlış şu anda. Emek verildi ve bunun sonucunda en azından dizginlediğimizi söyleyebiliriz ama her şey gevşerse on günde aynı noktaya geri geliriz.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan : En riskli olan okulların ve AVM'lerin açılması. Havalandırma damlacıkları çok daha uzaklara götürebiliyor. Metrolar da çok riskli. Şehirlerarası dolaşım da kritik nokta.

*İkinci en az riskli olan kaldırılabilecek tedbir. Küçük çaptaki iş yerleri. Kuaför, berber gibi yerlerde mümkünse normal havalandırma ile havalandırılıyorsa bu daha da iyi böyle iş yerlerinin açılması ama içeriye belli şartlarda (aynı anda ikiden fazla müşteri almamak, maske şartı) açılması da daha az riskli olay.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: “AVM'lerin açılmasını biz daha çok 19 Mayıs sonrası bu konuyu masaya yatırırız diye bakıyorduk, 1-2 hafta daha beklense iyi olurdu.”

AVM'ler açılıyorsa camilerde açılsın

