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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, 5 kişinin içinde bulunduğu bir otomobilde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, sahte dolarlar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Talatpaşa Mahallesi'nde 2 Mayıs tarihinde denetim yapan polis, içinde 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Kişilerin n üst ve araç aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet sahte 100 dolar, 721 gram esrar, 9.42 gram eroin, 6.94 gram bonzai ve bir adet hassas terazi ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriye vatandaşı Yusuf H., Muhammed D., Mustafa K., Mahmood D. ile Filistin vatandaşı Muhammed T. gözaltına alındı.

Polis, bu kişilere  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3150'şer lira idari para cezası kesti. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet T., tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.

17 yaşında üzerinden uyuşturucu çıktı

Öte yandan 17 yaşındaki İ.B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisi alan polis, Balıkyolu Mahallesi 429. Sokak'ta İ.B.'yi yakaladı. Üzerinde 550 gram saf eroin, 163 adet paketlenmiş 340 gram ağırlığında yine eroin maddesi çıkan İ.B., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.B., mahkemece serbest bırakıldı. 

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