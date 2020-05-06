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İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Maskelerin 1 TL'den satılması çok zor

İSTANBUL Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, maskelerin 1 liradan satışıyla ilgili henüz resmi bir karar olmadığını belirterek salgından önce eczanelere geliş fiyatının 1 lira olduğu için bunun zor olacağını vurguladı.

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Türkiye'deki koronavirüs salgınında en çok tartışılan konu maskeler olurken son çıkan karar maskelerin fiyatlarının kontrol edilerek satışına izin verilmesi oldu.

"Çok zor olduğunu düşünüyorum"

Sözcü'den Damla Güler'e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı "Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz dağıtıma devam ediyoruz"

Maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıailioğlu, "Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz" diye konuştu.

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