HABER /  POLİTİKA

Türk vatandaşlarını tahliye operasyonunda ilginç olaylar yaşandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bolivya'da ilginç bir olay yaşadık" sözleriyle anlattığı tahliyeden ilginç detaylar ortaya çıktı. Bolivya'da 8 saatlik dağ yolculuğu yapıldı. Nijer'de yakıt genleşti.

Abone ol

Böbreklerinden rahatsızlanan ve virüs nedeniyle hiçbir yere gidemeyen Türk vatandaşı, diplomatik plakalı araçla 8 saatlik dağ yolculuğunun ardından kurtarıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin yurt dışında yaptığı tahliyeleri anlatırken yaşanan ilginç olaylardan da örnekler verdi.

Dışişleri Bakanlığı’na ulaştı

Dışişleri Bakanlığı’nı Bolivya’dan arayan bir vatandaş, turist olarak bulunduğu başkent La Paz’a 8 saatlik mesafedeki bir yerleşim yerinde  koronavirüs  yasaklarına yakalandığını, böbreklerinden rahatsız olduğunu ve tedavi imkanı bulamadığını iletti. Devreye Türkiye’nin La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun girdi.

"Öylesine dar ve virajlı ki"

Hürriyet'ten Uğur Ergan'a konuşan Özcoşkun, kurtarma operasyonunu şöyle anlattı:

Vatandaşımızı aldığımız şehir Cochabamba. La Paz’a yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta. Ama burada yollar öylesine dar ve virajlı ki 8 saatte ancak ulaşabildik. Başkatip arkadaşımla birlikte hemen büyükelçilik aracını yola çıkarttım. Sıkı kurallar olması nedeniyle kordiplomatik araca bir vatandaşımızı kurtarmaya gittiğini gösteren yazı da astık. Vatandaşı bulunduğu yerden alıp hiç beklemeden büyükelçiliğimize getirdik. Kendisini bir süre ağırladık. Şans eseri La Paz’dan Sao Paulo’ya gidecek, dolu olan bir kargo uçağı bulduk. Ancak kendisini özel şahsa ait olan uçağa aldırmayı başararak Sao Paulo’ya gönderdik.

Uçağın yakıtı genleşti ve ağırlaştı

Çavuşoğlu’nun anlattığı bir diğer ilginç tahliye de Nijer’de yaşandı. Tahliyeye giden THY uçağının yakıtı Nijer’deki 41 derecelik hava sıcaklığı nedeniyle genleşti ve ağırlaştı.

Uçağın havalanabilmesi için kargo kapasitesinin 3.5 ton azaltılması gerekti. Vatandaşlar gönüllü olarak eşyalarını Nijer’de bırakarak bulundukları yere göre çok daha soğuk olan Erzurum’a gidecek olan uçağa bindi. Vatandaşların bavulları THY yönetimi tarafından daha sonra iletilmek üzere tek tek toplandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İGDAŞ'a doğalgaz faturası soruşturması! Faturalar kabartılmış
Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Benzin ve motorine büyük zam! Zam bu gece pompa fiyatına yansıyacak
Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına uyarı: Gereksiz polemiğe girmeyelim
Dolarda swap etkisi! Yükselişe geçen dolar rekor seviyelerde
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı! Tabipleri Birliği'ni korona kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de erkek kuaföründe randevu yoğunluğu 5 gün şimdiden doldu
Sefirin Kızı Elvan kimdir Hivda Zizan Alp aslen nereli?
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir yaşı kaç?
Galatasaray'da 4 imza birden! Transferler çoktan bitti
Kuleli soruşturmasında bir ilk! Fetullah Gülen ilk kez...
Hıdırellezde gül ağacına asılan dilekler ne zaman alınır?
Yorumlar