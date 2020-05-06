Tunceli'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Soylu: Kahraman jandarmamızı Allah muhafaza etsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı ve Tunceli'de 6 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Dün Ağrı Doğubayazıt'ta üç teröristi roketatarları ve mühimmatları ile bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı Allah muhafaza etsin" dedi.