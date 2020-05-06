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Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Anadolu Ajansı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bini geçti.

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Yeni vakalardan yalnızca 11'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanların çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 görülen 1519 kişi iyileşirken, 18 bin 661 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, hafta sonu, Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artışın düştüğünü ve bazı iş yerlerinin 12 Mayıs'tan itibaren kademeli açılacağını duyurmuştu.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.

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