Hakan Aygün tahliye edildi! Skandal paylaşımında ne demişti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "hakaret" suçlamasıyla 3 Nisan'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün, serbest bırakıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşalan gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsü salgını nedeniyle canlı yayında bağış kampanyası başlatması sonrası twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Skandal paylaşım...

Aygün, hakkında "IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardar IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAn etmeyenler ayrılacaktır!" cümlelerini içeren tweet sonrası soruşturma açıldı.

3 Nisan'da cezaevine girmişti

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "hakaret" suçlamasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan'da tutuklanarak cezaevine kondu. Bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Hakan Aygün'ün tahliye edildiği öğrenildi.