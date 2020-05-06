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Beşiktaş'tan Atiba'ya: Heykelini dikeceğimiz kaptan bunu yapmamalı

Beşiktaş formasını başarıyla terleten Atiba Hutchinson, Kartal yönetimine maddi açıdan zorluk yaşatıyor. Atiba'nın alacağını taksitle ödemek isteyen Beşiktaş yönetimine Kanadalı topçudan olumsuz cevap geldi.

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Siyah-beyazlı formayı 7 senedir giyen ve taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson ile yönetimin arası açıldı. Mali sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, UEFA ile sorun yaşamamak adına tüm oyunculardan geçmiş alacaklarını 5 ay ertelemesini talep etti.

Atiba ile yapılan görüşmede ise küçük bir rakamdan, büyük bir olay çıktı! Yönetimin, 100 bin euro alacağı olan Kanadalı yıldıza, “50 bin Euro’sunu şimdi ödeyelim. Kalanını da ertele” dediği öğrenildi.

"Heykelini dikeceğimiz kaptan.."

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki oyuncunun ise bu talebi kabul etmediği belirtildi. Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 100 bin euroyu Atiba’nın hesabına yatırdı. Bu olaydan sonra yönetimin, “Heykelini dikeceğimiz kaptan bunu yapmamalı” görüşünde birleşti ve tecrübeli oyuncuyla sözleşme uzatmama kararı aldı. (Fanatik)

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