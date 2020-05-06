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Maldivler'den getirilen vatandaşlar Kırşehir'de karantinaya alındı

MALDİVLER'den getirilen 209 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırşehir'deki öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

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Uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 209 kişi, polis eşliğinde 10 otobüsle Kırşehir'e ulaştı. Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlarda tek kişilik odalara yerleştirildi.

"20 ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi yok"

Öğrenci yurdunda gözetim altına alınanlardan işçi Orhan Gayretli, Yozgatlı olduğunu, hem uçakta hem de Türkiye'ye indikleri andan itibaren güzel bir ilgi ile karşılandıklarını söyledi.

Gayretli, şu ifadeleri kullandı: Her şey çok iyiydi. Gelip giderken sosyal medyadan arkadaşlarla paylaştık. Çok güzeldi. Her şey bizim için düşünülmüş, seve seve karantinada kalacağız. Sonra da evimize döneceğiz İnşallah. 20 tane ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi hiçbir yerde yoktur.

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