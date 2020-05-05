Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle 252 bin 444 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bin 680 kişi de iyileşti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 252 bin 444 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bin 680 kişi de iyileşti.
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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bin 615 yükseldi.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.
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Ülkede 1 milyon 212 bin 955 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 69 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.
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