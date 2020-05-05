Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 252 bin 444 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bin 680 kişi de iyileşti.