HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

ASELSAN Bahreyn'e uzaktan komutalı silah sistemi ihracatı gerçekleştirecek

ASELSAN Bahreyn'in deniz platformu kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin yeni satış sözleşmesi imzaladı

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bahreyn'in deniz platformu kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin bu ülkeyle yeni satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, geçen yıl yakaladığı satış ve üretim rekoru performansını 2020'de de sürdürmeyi hedefliyor.

Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği son uzaktan komutalı silah sistemi ihracatının yanı sıra 10 yılı aşkın süredir Körfez pazarında varlık gösteren ASELSAN, bölgeye doğrudan satış, teknoloji transferi programları, yerel üretim ve ortak girişim şirketleri aracılığıyla savunma ve teknoloji çözümleri sunuyor.

Körfez İş Birliği Konseyi üyesi ülkelere ve özellikle Bahreyn'e yönelik gelecek dönemde yatırım ve iş birliği alanlarını geliştirmeyi hedefleyen ASELSAN, sürdürülebilir büyüme stratejisinin sonucu olarak, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyonlarda geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemlerini 20 farklı ülkenin kullanımına imkan sağladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İGDAŞ'a doğalgaz faturası soruşturması! Faturalar kabartılmış
Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Benzin ve motorine büyük zam! Zam bu gece pompa fiyatına yansıyacak
Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına uyarı: Gereksiz polemiğe girmeyelim
Dolarda swap etkisi! Yükselişe geçen dolar rekor seviyelerde
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı! Tabipleri Birliği'ni korona kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk vatandaşlarını tahliye operasyonunda ilginç olaylar yaşandı
İzmir'de erkek kuaföründe randevu yoğunluğu 5 gün şimdiden doldu
Sefirin Kızı Elvan kimdir Hivda Zizan Alp aslen nereli?
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir yaşı kaç?
Galatasaray'da 4 imza birden! Transferler çoktan bitti
Bahar Şahin süper minisiyle böyle kutlama yaptı Kanal D Zalim İstanbul'da oynuyor
Yorumlar