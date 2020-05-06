İçişleri Bakanlığı Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.