Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına uyarı: Gereksiz polemiğe girmeyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son haftalarda yaşanan tartışmalara müdahale etti ve kurmaylarını “Gereksiz yere polemiğe girmeyelim. İnsanların umuda ihtiyacı var,” sözleriyle uyardı.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğu başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, siyasetin sertleşen dili ve darbe tartışmaları ele alındı.

"Türkiye gündeminin dışına çıkmamalıyız"

Son haftaya damgasını vuran tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sözlerinin gerçeğinden saptırıldığını ve bu sözlerde darbe imasının bile olmadığını söyledi.

AK Partililerin bilinçli olarak gündemi saptırdığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bu dönemde Türkiye’nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. İktidar bu süreçte suni gündem yaratacak, darbe diyecekler İnönü diyecekler. Kendi beceriksizliklerini örtmek için tartışmalar yaratmak isteyecekler. Bizim bunlara malzeme vermememiz gerekiyor” diye konuştu.

"Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın"

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre kurmaylarını uyaran Kılıçdaroğlu, “Gereksiz yere polemiğe girmeyelim. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. Ekonomide rakamları kullanın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler kurmayalım. Vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Onlara umut olmalıyız” dedi. Kılıçdaroğlu, partililerinin MHP ile tartışmaya girmemesini de istedi.

Siz demokratik bir ülkede ana muhalefet partisini nasıl tasfiye etmek istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "CHP’yi tasfiye edeceğiz" dediğini iddia eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

Eğer Türkçe’de tasfiyenin ne olduğuna bakarsanız, ayıklama ve temizlemedir. Siz demokratik bir ülkede ana muhalefet partisini nasıl tasfiye etmek istiyorsunuz? Millete bunu açıklamak zorundasınız. Milletvekillerine saldırtarak mı, onlara hakaret ettirerek mi, onlara suç isnatlarında bulunarak mı, cezaevlerine attırarak mı, ayrıştırarak, hedef göstererek mi, devletin güçlerini kullanarak mı? Bunu sormaya ve araştırmaya devam edeceğiz.