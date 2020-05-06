Evlat nöbetindeki babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı! Samimiysen gel Kandil'e yürüyelim

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan baba, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Samimiysen gel, Kandil'e yürüyelim" dedi.

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Diyarbakır'da anne ve babaların, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerden Celil Begdaş, oğlu Yusuf’un (16) dağa kaçırılmasının birinci yılında, evlat nöbetindeki aileler birlikte HDP il binası kapısına siyah çelenk bıraktı.

"Vicdanı olan insanlara sesleniyorum''

Amed Direniş Grubu'nun oğlunu sattığını savunan Celil Begdaş, "Ben burada vicdanı olan insanlara sesleniyorum, acaba sizin evlatlarınız bir saat eve gelmezse siz ne düşünürsünüz? Beni kendi yerinize koyun, benim evde huzur yok. Ben burada bir Kürt olarak, bir Kürt Celil olarak sesleniyorum, ben Kürt'üm, şerefsiz değilim. Kimsenin çocuğunu satmadım, kimsenin evini yıkmadım. Benim ve buradaki ailelerin evini yıkanların Allah evini yıksın. Allah, hakkımızı onlara koymasın. Ben evimde yatamıyorum." dedi.

"Yüreğin varsa Kandil'e gel''

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen baba Celil Begdaş, "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, sen kalktın Ankara’ya yürüyüş yaptın, tamam. İnsan hakları için, barış için, gel de bizim için Kandil'e bir yürüyüş yapalım, bir zahmet. Samimiysen, gerçekçiysen, yüreğin varsa gel, Kandil'e bu ailelerle beraber yürüyüş yapalım. Bu evlatlarımızı getirelim. Benim oğlumu sattılar, nereden biliyorum, gelen çocuk söylüyor. Peki madem ki devlet bizi buraya getirdi bu 13 çocuk nereden geldi. O zaman Allah razı olsun. Kim benim çocuğumu getirse Allah razı olsun, kim getirmezse Allah belasını versin. Benim evladım gelmeyene kadar ben buradan kalkmayacağım. Ya ölümüm ya da benim evladım. Gelin bu çocuklarımızı alalım bunlardan. Yeter artık, yeter artık analar ağlamasın." dedi.