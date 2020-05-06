Babel ve Diagne Galatasaray'ın başına bela oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kiralık gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak sarı-kırmızılı takıma dönecek. Galatasaray iki futbolcu için yaklaşık 93 milyon lira ödemek zorunda.

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Galatasaray'da Diagne ve Babael geri dönüyor ama tekrar onları kadroda görmek isteyen bulunmuyor. Her iki futbolcunun da kiralık gittikleri kulüplerdeki performansı hayal kırıklığı oldu.

Milliyet'in haberine göre; Diagne, Club Brugge’de kadro dışı kaldı ve neredeyse bir yıldır doğru dürüst top oynamadı. Hatta Senegalli forvet antrenmanlardan bile eksik kaldı.

Tek bir kulüp bile istemiyor

Kasımpaşa’dan 13 milyon euroya alınan golcü futbolcuyu 5 milyon euroya elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılıların planları altüst olacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın geri dönmesini istemediği Diagne’yi isteyen tek bir kulüp bile bulunmadığı belirtildi.

7 milyon 150 bin euro alacak

3 sene daha Galatasaray’la sözleşmesi bulunan Diagne bu süre zarfında net 7 milyon 150 bin euro alacak. Galatasaray oyuncuyu elden çıkarmaya çalışırken ödeyeceği bu rakamı da göz önünde bulunduruyor.

Babel'in piyasası düştü

Cim-Bom’un diğer büyük sorunu ise Ryan Babel... Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcunun Ajax serüveni de kötü gidince piyasası iyice düştü.

12 milyon 150 bin ödemek zorunda

33 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin bitimine kadar toplamda 5 milyon euro alacak. Galatasaray hem Diagne hem de Babel’e sözleşmelerinin sonuna kadar bonuslar, primler ve vergiler hariç net 12 milyon 150 bin ödemek zorunda.

Toplamda 93 milyon lira

Bu da yaklaşık 93 milyon liraya karşılık geliyor. Ağır faturayı dikkate alan sarı-kırmızılılar buna göre formül bulacak ve her iki futbolcuyu gözden çıkaracak.