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Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu

SURİYE'de Esed rejimine uzun süredir destek veren ve Esed'in da kuzeni olan iş adamı Rami Makhlouf, çalışanlarının rejim tarafından insanlık dışı bir şekilde gözaltına alındığını ifade ederek, Esed'e meydan okudu. Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol eden kuzene ayrıca 300 milyon dolar vergi cezası de kesildi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildi. Ülke ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol eden Makhlouf'a 300 milyon dolar vergi cezası verildi.

Kendisine verilen sürenin dolmasına 2 gün kala çalışanları gözaltına alınan Makhlouf, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle Esed'e meydan okudu. Makhlouf, milyonlarca dolar vergi ödemesine yönelik baskı ile karşı karşıya olduklarını dile getirerek, çalışanlarının "insanlık dışı bir şekilde" gözaltına alındığını söyledi.

"Üst düzey yöneticileri tutuklayarak baskılara başladılar'' 

Makhlouf, "Şirketlerimden uzaklaştırmamı, söylediklerini yapmamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış bir halde cevap veremiyorum. Şirketlerdeki üst düzey yöneticileri tutuklayarak baskılara başladılar. Baskı kabul edilemez bir şekilde başladı ve güvenlik güçleri insanlık dışı bir şekilde çalışanlarımızı tutukladı" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik güçleri insanların özgürlüklerine saldırmaya başladı''

Esed'e seslenen Makhlouf, "Güvenlik güçleri insanların özgürlüklerine saldırmaya başladı. Bu insanlar, sizin sadık destekçileriniz. Durum tehlikeli ve bu durum devam ederse ülkenin durumu çok zor olacak. Bugün şirketlerimden ayrılmam ve gözlerim bağlıyken talimat vermem istendi" dedi.

Rami Makhlouf, telekomünikasyon imparatorluğu Syriatel'in sahibi. 

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