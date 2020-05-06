Ülkeyi karıştıran iddia! Koronavirüsten ölenlerin sayısı çok daha fazla ama...

Koronavirüse ABD'den sonra en fazla kurbanı veren İtalya'da ölü sayısı 29 bin 315 oldu. Ancak İtalya Ulusal İstatistik Ajansı (Istat), ülkede ölüm oranlarının açıklanandan çok daha fazla olduğunu öne sürdü.

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İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 236 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 29 bin 315’e yükseldi. İtalya Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkede bin 75 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 213 bin 13’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 427 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 246 bin 666 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Ölü sayısı çok daha fazla

İtalya Ulusal İstatistik Ajansı (Istat), ülkede ölüm oranlarının Sivil Savunma Ajansı tarafından bildirilen ölüm oranlarından çok daha yüksek olduğunu belirtti.

İtalya'da ikinci aşamaya geçildi

Corona virüsü salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da dün itibariyle yeni bir döneme geçildi. İki aydır sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı.

“Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama” olarak tanımlanan dönemin başlamasıyla, haftalardır evlerinde kalan İtalyanlar normal hayata dönüyor.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske zorunlu

Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında İtalyanların dışarıda egzersiz yapmalarına, akrabalarını ziyaret etmelerine izin veriliyor. Ancak İtalya’da toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

1 Haziran'da açılacak

Müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs, restoran, kafe ve kuaför salonları da 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan İtalya, corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olmuştu.