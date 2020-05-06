Kalp hastalarına işin profesöründen cinsellik tüyoları! Korkmayın

Kalp hastalarının cinsel ilişki yaşamaktan korkmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Halim Hattat, “Kalp hastalarının cinsel sorun yaşadıklarında kalbi koruyan cinsel tedavilerden yararlanmaları gerek" dedi.

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Kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olan erkekler cinsel yaşamları ile ilgili olarak birçok kaygı yaşıyor. Erkeklerin cinsel gücü arttıran ilaçlar almak, cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirmek ya da kalp hastalığı sonrası yaşanan performans düşüklüğü gibi kaygılar taşıdığını belirtten Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat bu sorunların hepsinin aslında çözümü olduğunu ancak yardım almaktan çekindiklerini söyledi.

Kalbi koruyan cinsel tedavilerden faydalanın

Bu kaygıların çoğuna şehir efsanelerinin neden olduğunu ve kalp hastalarının cinsel ilişki yaşamaktan korkmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Hattat, “Kalp hastalarının cinsel sorun yaşadıklarında bir uzmana danışmaları ve kendilerine özel bir tedavi almaları bu nedenle önemli. Kalp hastalarını bekleyen cinsel sorunların başında sertleşme kaybı ve cinsel isteksizlik geliyor. Sertleşme kaybı ve testosteron düşüşü kalp sorununa da yol açan yüksek tansiyon, sigara, obezite gibi risk faktörlerinden kaynaklanabildiği gibi bazı ilaçların yan etkisi olarak da gelişebiliyor. Bu durumda sorunun ana nedenini belirlemek ve kalbi koruyan cinsel tedavilerden yararlanmak gerekiyor” dedi.

Kendi kendinize cinsel tedavi uygulamayın

Kalp hastalığı yaşayanların asla kendi kendilerine cinsel tedavi uygulamamaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hattat şöyle konuştu:

- Örneğin nitrat türü kalp ilaçlarını alanlara sertleşme ilaçları yasak. Bu durumda sertleşmeyi sağlamada enjeksiyonlar, hormon tedavileri, (ESWT-Şok Dalga), PRP gibi diğer tedavilerden yararlanılabiliyor. Yine kalp için kullanılan bazı ilaçlar vücuttaki testosteron seviyelerini düşürüp isteksizlik yaratabiliyor. Testosteron eksikliği yanında kalp krizi yaşama veya ölüm korkusu, cinsellikte başarısızlık kaygısı, çekici hissetmemek, özgüven eksikliği gibi psikolojik faktörler de isteği azaltabiliyor. Bu durumda hormonsal eksiklik gideriliyor ve performans endişesi çözümleniyor.

Cinselliğe ne zaman başlamak gerekir?

- Cinselliğe ne zaman başlamak gerekir diye merak ediyorsanız: Basit olarak kalp krizi sonrası yaklaşık 6-8 haftalık, stent ameliyatları sonrası 3-4 haftalık, bypass sonrası 8-14 haftalık bir bekleme süresi öneriyoruz. Ancak bu süreler hastaların genel sağlık durumuna göre değişebiliyor. Hekiminize danışmanız daha doğru. Kendi kendinize asla bir cinsel tedavi uygulamayın ve kalp ilaçlarınızı asla bırakmayın.

Prof. Dr. Hattat'tan kalp hastalarına cinsellik tüyoları..

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat'ın önerileri şöyle;

- Kendi kendinize asla bir cinsel tedavi uygulamayın ve kalp ilaçlarınızı değiştirmeyin/bırakmayın

- Kalp rahatsızlığı sonrası ilk defa cinsel ilişki yaşayacaksanız hekiminize danışın

- Performansla ilgili kaygılarınız varsa veya sertleşme kaybı yaşıyorsanız bir uzmandan gereken tedaviyi alın

- Cep telefonu, e-posta, kapı zili gibi dikkatinizi dağıtacak faktörleri kaldırın

- Aşırı yorgun veya stresli olmadığınız bir zamanı seçin

Rahatsız edilmeyeceğiniz keyifli bir mekân hazırlayın

- Eşinizle konuşarak birbirinizi rahatlatın, moral verin

- Cinsel birleşme öncesi hekiminizin önerdiği ilaçları zamanında alın

- Cinsel birleşme sırasında veya sonrasında olası rahatsızlıkları giderecek ilaçlarınızı hazırlayın

- Kendinize cinsel istek, uyarılma ve sertleşme için gereken zamanı tanıyın

- Yeterli ön sevişme yapın

- Aşırı performans yerine keyfe odaklanın

- Denemelerle rahat ettiğiniz pozisyonları bulun

- Cinsel sorun yaşarsanız hemen moralinizi bozmayın

- İlk seferlerde sertleşmeyi daha zor sağlama, sertliği kaybetme, erken boşalma gibi şikâyetler oluşabilir

- Daha hazır hissettiğiniz bir vakit yine deneyin

- Eğer sorun devam ederse bir uzmana danışın

- Cinsel ilişki sonrası aşırı derecede halsizlik, bitkinlik, kalp ağrısı, çarpıntı gibi şikâyetler olursa hekiminize danışın.