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Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 milyar lira borçlandı

Anadolu Ajansı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 11 milyar 82,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı; ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. 

İhalede basit faiz yüzde 9,43, bileşik faiz yüzde 9,65 oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 990 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 335 milyon lira, net satış 3 milyar 309,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 8 milyar 101,5 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 1,99, reel bileşik faiz ise yüzde 2 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 170 milyon lira, net satış 2 milyar 272,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 3 milyar 524 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 82,2 milyon lira borçlandı.

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