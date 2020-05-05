HABER /  GÜNCEL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubeyazıt kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi. 

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Akit TV'de orucunuzu eşinizle açabilirsiniz önerisi
İngiltere koronavirüs ölümlerinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı açıklayacak
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD Başkanı Trump: Çin koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 5 MAYIS 2020 vaka ve can kaybı sayısı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Mersin'e bu 24 ilden gelenler giremeyecek
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Nevşehir'de göçük altında kalan defineci öldü
KPSS başvuru takvimi 2020 ÖSYM kılavuzu yayınladı mı?
Yorumlar