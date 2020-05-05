HABER /  GÜNCEL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Mersin'e bu 24 ilden gelenler giremeyecek

Mersin İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 24 ilden gelenlere izin belgeleri sorulacak. Belirtilen illerden gelenlerin izin belgeleri olmadığı taktirde şehre giriş yapamayacak.

Abone ol

MERSİN'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, giriş-çıkış kısıtlanması uygulamasının devam edeceği 24 ilden gelenlerin, izin belgesi olmadan kente giremeyeceği açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali İhsan Su Başkanlığında toplandı. Toplantıda kente giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bir dizi önlemler alındığı açıklandı. Alınan karara göre, kısıtlamanın devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan kente giriş yapmak isteyenler, ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak geri çevrilecek. Ayrıca kentin girişlerinde ateş ölçme başta olmak üzere gerekli kontrollerin yapılmasına devam edilecek. Yüksek ateş ve diğer koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde, ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere koronavirüs ölümlerinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı açıklayacak
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD Başkanı Trump: Çin koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 5 MAYIS 2020 vaka ve can kaybı sayısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 milyar lira borçlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Nevşehir'de göçük altında kalan defineci öldü
Alman Bakan Müller: Yunanistan’daki sığınmacı kamplarındaki durum utanç verici
Fahrettin Altun idam tehdidi için suç duyurusunda bulundu
Kayseri'de apartman görevlisi su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
AÖL 2. dönem sınavı tarihi 2020 ne zaman yapılacak?
Yorumlar