İBB Meclisi 11 Mayıs'ta olağanüstü toplanacak

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle olağan toplantılarına ara veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 11 Mayıs 2020 tarihinde olağanüstü toplantı yapacak. Meclis toplantısı Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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İBB, Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması için geçen ay İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunmuş, valilik de, “Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla” başvuruyu uygun görmüştü.

İBB konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantının bu hafta Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılacağını ancak hangi gün olacağının daha sonra duyurulacağını belirtmişti. İBB yetkilileri, toplantının bu hafta değil, önümüzdeki hafta başında, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Meclis toplantıları 3 ay ertelemişti

İçişleri Bakanlığı, mart ayında yayımladığı genelge ile koronavirüs önlemleri kapsamında belediye meclis toplantıları 3 ay ertelemişti. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay sosyal yardımların iki katına çıkartılması ve borçlanma ile ilgili olarak Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurmuştu.

Toplantı için yapılacak hazırlık

İBB Meclisi toplantısının yapılacağı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’ dezenfekte edilecek ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak. Gösteri Merkezinin girişinde ayak dezenfektan havuzları oluşturulacak. Toplantı salonu girişinde el dezenfektanları bulundurulacak. Katılımcılara maske ve eldiven dağıtılacak. Termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak, canlı yayın sistemleri kurulacak.

İBB Meclisi ve İSKİ Genel Kurulu Olağanüstü toplantı gündemi şöyle:

Teklifler:

1. Dış Borçlanma(Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey)hk. Finansman Müdürlüğü teklifi.

2. Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hk. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

3. Toplu taşıma araçlarına yakıt, personel giderleri desteği ve sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınması için ek sübvansiyon hk. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.

4. Satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi hk. Emlak Müdürlüğü teklifi.

5. Kira, ecrimisil ve taksitli sosyal konut satışından kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi hk. Mesken Müdürlüğü teklifi.

6. Kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi hk. Reklam Yönetim Müdürlüğü teklifi.

7. Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle 7244 sayılı Kamun kapsamında fatura tahsilat işlemlerinin düzenlenmesi hk. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi.

8. COVİD-19 salgını nedeniyle bozulan finansal dengenin sağlanması amacıyla İç Borçlanma hk. İETT Genel Müdürlüğü teklifi.

9. Başakşehir-Kayaşehir Rayli Sistem Hattı İnşaatı ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü teklifi.

10. 2020 Bütçe İç Borçlanma hk. Finansman Müdürlüğü teklifi.

11. Bozulan finansal denge nedeniyle İç Borçlanma hk. Finansal Müdürlüğü teklifi.

12. Salgın ile mücadele ve bozulan finansal dengenin sağlanmasına yönelik İç Borçlanma hk. İştirakler Koordinasyan Müdürlüğü teklifi.

13. Ücret tarife değişiklik teklifleri hk. Gelirler Müdürlüğü teklifi.

Olağanüstü İSKİ Genel Kurul Gündemi



1. İç Borçlanma hk. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi.

2. Maktu Fazla Çalışma Ücretinin tespiti hk. İSKİ Genel Müdürlüğü Teklifi.