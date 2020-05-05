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Erdoğan'dan 'Barolar' açıklaması: En kısa sürede Meclis'e sunmalıyız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili düzenlemeyi en kısa sürede Meclis'e sunmalıyız" açıklaması yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili açıklamalarına "sesi çağlar öncesinden gelen şahıs" bildirisiyle karşılık veren Ankara Barosu büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Seçim usulleri yeniden belirlenecek

Meclis'te başlanmış olan ya da neticelenmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslaktır.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların  fütursuz saldırılarına şahit olduk.

"En kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız"

Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim usulüne yönelik düzenlemenin aciliyetini ortaya koymuş, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız.

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