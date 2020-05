Hıdırellezde gül ağacı yoksa ne yapılır dilek duası nasıl?

Hıdırellez yarın akşam başlıyor. Hidirellezde neler yapılır dilek ve bereket duası nasıldır? Hıdırellez nedir ve bu gece gül ağacı yoksa dilekler neyin dalına bağlanır? Hidirellez sabahı dilekleri ne yapmak gerekir?

Hıdırellezde gecesi ve sabahında neler yapılır, bereket ve dileklerin kabul olması için gül dalına dilekler ne zaman asılmalıdır? Hıdırellezde gül ağacına dilekler ne zaman asılmalı sorusu ile başlayalım. Hıdırellez bugün akşam namazından sonra başlamış oluyor. Haliyle Hızır'dan dileklerinizi bu gece gül dalının dibine bırakmalısınız. Ev istiyorsanız gülün altına ev, araba istiyorsanız araba resmi çizin. İsterseniz dileklerinizi yazarak da gül ağacısına asabilirsiniz. Peki hıdırellezde gül yoksa ne yapacaksınız?

Hıdırellez'in olmazsa olmazı güldür. Haliyle gül bulamazsak başka bir ağaca dileğimizi bağlarız diye bir şey yok. Baştan bunu kabullenin. Kendinize dileklerinizi asacağınız altına şekil çizebileceğiniz bir gül ağacı bulun. Peki gül ağacını bulduk nasıl dilekler dileyeceğiz duası nasıl? Hıdırellezde dilekleri gül dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor; -“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas" . Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor.

Hıdırellezde akşamında neler yapılır : 5 mayıs akşam ezanı ile hıdırellez başlar. Gül ağacına dileklerinizi bu akşam asmalısınız. Bunun için bir kağıda dileklerinizi yazıp güle asabileceğiniz gibi, altına toprak ya da taşla isteğinizin şeklini çizebilirsiniz. Yani ev istiyorsanız ev, araba istiyorsanız araba çizin. Gül ağacının dibine mutlaka para da bırakın. Bu parayı sabah erkenden alacak ve cüzdanınıza koyacaksınız. O para ile paranızın berekli olacağı ve cüzdanınızdan paranın hiç azalmayacağına inanılır.

Hıdırellez sabahı neler yapılır: Hıdırellez günü sabahında kağıda yazılan dilekler gül dalından alınıp denize atılır. Dibine gömülen para ise cüzdana konulur ve bir yıl boyunca harcanmaz. Bu paranın cüzdanı bereketlendireceğine ve paranızın hiç bitmeyeceğine yorulur. Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Açılır ki eve bereket dolsun ve iyilik dolsun. Hıdırellez günü sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşılır. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir. Bu sebeple 6 mayısta asla yeşil dalından koparılmaz.

Hıdırellezde namaz da kılıp aşağıdaki duayı edebilirsiniz. 2 rekatlık namazın ardından okunacak dua şöyle : “Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin.Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin.Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur. Aminnnn…“

Hıdırellez gecesi rüyada evleneceğiniz kişiyi görmek için ne yapılır?: Evlenmek isteyen kızlar gelin maketi yapar ve gül dalına asarlarsa o gece evlenecekleri kişiyi rüyalarında göreceklerine inanılıyor. Evlenmekte geciktiği düşünenlerin başında ise Hıdırellez gecesi kilit açılıyor. Hıdırellez gecesinin bugün olduğunu hatırlatarak rüyanızda gelecekteki eşinizi göreceğinize dair bir başka ritüeli de aktaralım. Bir inanışa göre de balkabağından üç parça alıp çiğneyerek bunu mendilinin arasına koyup, o mendili de yastığının altına koyan rüyasında evleneceği kişiyi görür.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILMAZ? : 5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Yine Hıdırellez bitene kadar (6 Mayıs ikindi saati) çalışılmaz

HIDIRELLEZ NE ZAMAN BİTER? : 6 Mayıs 2017 pazar günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler hava kararıncaya değin sürer. Hızır uğrasın dileği bolluk gelmesi anlamında kullanılır