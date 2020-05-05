HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Maske satış yasağı kalktı mı? Maske satmak artık serbest mi?

ADV En özel anneler günü hediyeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz." dedi. Peki maske satışı serbest mi olacak, maske satmak serbest mi oldu?

Abone ol

Bir süredir devlet eliyle dağıtımı sürdürülen maskeler yeni bir döneme giriliyor. Maske satışının serbest olacağını ancak belirli kriterlere tabi olacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Peki, maske satışı serbest mi olacak? Maske satış yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilg

Maske satışının belirlenecek olan yerlerde gerçekleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hususta denetimin de yer alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske konusunda açıklaması şu şekilde;

'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.'

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? 
Maske takmanın zorunlu olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları;

“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.”

SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklama
Devlet Bahçeli'den çok sert 'darbe' açıklaması: En acıklı bedeli göze alsınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz
Fatih Terim neşteri vurdu! 4 futbolcunun bileti kesildi
Oruç süresince düşen şekeriniz için en hafif tatlı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki değişiklikler! AYD Başkanı Prof. açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da kocasının dövüp sokağa attı yaşlı kadının oğluna ulaşıldı
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlığıyla ilgili açıklama
Edirne'de son iki gündür koronavirüs vakası görülmedi
Hıdırellezde gül ağacına dilek bağlama ne zaman yapılır?
Hıdırellez gelenekleri neler Hıdırellez gecesi neler yapılmaz?
Yorumlar