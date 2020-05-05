Maske satış yasağı kalktı mı? Maske satmak artık serbest mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz." dedi. Peki maske satışı serbest mi olacak, maske satmak serbest mi oldu?

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Bir süredir devlet eliyle dağıtımı sürdürülen maskeler yeni bir döneme giriliyor. Maske satışının serbest olacağını ancak belirli kriterlere tabi olacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Peki, maske satışı serbest mi olacak? Maske satış yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilg

Maske satışının belirlenecek olan yerlerde gerçekleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hususta denetimin de yer alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske konusunda açıklaması şu şekilde;

'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.'

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Maske takmanın zorunlu olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları;

“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.”