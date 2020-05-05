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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlığıyla ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir dizi operasyon geçireceğini açıkladı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten bugün yeni bir açıklama yapıldı.

''Başkanımızın genel sağlık durumu iyi''
Açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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