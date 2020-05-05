Koronavirüse karşı köpekler eğitiliyor! Virüsün kokusunu alacak

ABD’li bilim insanları, koronavirüs hastalarını tespit edebilmek amacıyla köpeklerin koku alma duygusundan yararlanabilmek için çalışma başlattı.

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Pennsylvania Üniversitesi uzmanları, koronavirüsle enfekte olan ya da hiçbir semptom göstermeyen taşıyıcıları teşhisi etmek için köpeklerin koku alma duyusundan yararlanmaya hazırlanıyor. Veterinerlik Bölümü tarafından bu kapsamda başlatılan deneme programında sekiz köpek, tükürük ve idrar örneklerinden koronavirüsü tespit edebilmek amacıyla laboratuvar ortamında eğitilecek.

Virüsü kokusundan tanıyacak

Köpekler bu süreçte enfekte hastalardan alınan örneklerdeki virüsü kokusundan tanımayı öğrenecek. Daha sonra bu örneklerle hastalığı olmayan kişilerden toplanan örnekler arasında ayrım yapmak için kullanılacaklar.

"Azımsanmayacak kadar önemli olabilir"

Köpeklerin halihazırda kanser, enfeksiyon gibi pek çok hastalığın kokusunu alabildiklerini vurgulayan doktor Cynthia Otto,“Bu köpeklerin potansiyel etkisi ve koronavirüsü tespit etme kapasiteleri azımsanmayacak kadar önemli olabilir. Bu çalışma, virüsün toplumda yayılmasını azaltmak amacıyla ülkenin koronavirüs gözetim sistemlerini destekleme konusunda köpeklerin olağanüstü yeteneğinden yararlanacak” ifadelerini kullandı.

Birçok hücre, kendine özgü kokuları olan ve insan kanı, tükürük, idrar veya nefeste bulunan uçucu organik bileşikler (VOC) üretiyor. Başta köpekler olmak üzere pek çok hayvanın bu bileşikleri algılayabildiği biliniyor.