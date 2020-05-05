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Fatih Terim neşteri vurdu! 4 futbolcunun bileti kesildi

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımdan yollanacak 4 futbolcuyu belirledi.

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Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak. Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.

4 futbolcunun bileti kesildi
Sabah'ın haberine göre; sözleşmeleri bitecek Mariano ve Nagatomo'nun ayrılması kesinleşti. Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden gelen Şener Özbayraklı beklentileri karşılamayınca yeni sezon planlarında da yer alamadı. Vasatı aşamayan Linnes'e de yol göründü, Norveçli oyuncu temelli ülkesine dönme planları yapmaya başladı.

Biri yerli iki transfer düşünülüyor
Sağ beke biri yerli iki takviye ise yolda. Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare listenin ilk iki sırasında yer alıyor. Vatandaşı Linnes'ten daha iyi olarak gösterilen ve Norveç Milli Takımı'nda düzenli forma giyen Omar Elabdellaoui yıllık 1.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atmaya hazır.

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