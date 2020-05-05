11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki değişiklikler! AYD Başkanı Prof. açıkladı

11 Mayıs tarihinde açılacak AVM'lerde yeni düzenin nasıl olacağını anlatan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, dikkat çeken yenilikleri paylaştı.

Abone ol

Önceki akşam koronavirüs tedbirlerinde kademeli olarak normalleşmeye geçileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurdu.

Açıklama sonrası AVM'lerde yeni düzenin nasıl olacağı merak konusu olurken AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Altaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek

11 Mayıs itibarıyla AVM'ler açılacak. Vergi ödeme ve ertelenmeleri konusunda Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kademeli olarak açılırken, sosyal mesafe kurallarına uyarak müşteri kabul edeceğiz. İçeri girerken ateşlerini ölçeceğiz.

Ateş ölçerler hem teknik kamera hem de insan eliyle yapılacak. İçeri girerken dezenfektan işlemleri yapılacak.

Dezenfeksiyon işlemleri

Giyinme kabinlerinde giyilip, çıkartılan ürünün belli bir sürede askıda kalması, dezenfektan işlemlerinin her müşteriden sonra yapılması gibi önlemler var.

Çalışma saatleri

Yeni uygulamalar, sanal deneme çalışmaları da yapılıyor. Çalışma saatleri her lokasyondaki AVM'ye göre değişecek. Bunlar uyum aşamasında her AVM kendisi karar verecek.