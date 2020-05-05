İdlib’de 8'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, kara ve hava unsurlarının katılımıyla İdlib’de 8. Türk-Rus ortak kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.
Within the framework of TUR-RF Agreement/Protocol, the 8th TUR-RF Combined Land Patrol on M-4 Highway in Idlib was conducted with the participation of land and air elements. pic.twitter.com/FVD2b8IL4z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020