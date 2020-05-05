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İdlib’de 8'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, kara ve hava unsurlarının katılımıyla İdlib’de 8. Türk-Rus ortak kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.

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