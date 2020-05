İdlib’de 8'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.

Within the framework of TUR-RF Agreement/Protocol, the 8th TUR-RF Combined Land Patrol on M-4 Highway in Idlib was conducted with the participation of land and air elements. pic.twitter.com/FVD2b8IL4z