Denizli'de ayağını makineye kaptırdı 1 çocuk yetim kaldı
DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasında ayağını makineye kaptıran işçi Tunay Karadaş (35), belirtilene göre aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. Talihsiz adam geride gözü yaşlı bir eş ve bir evlat bıraktı.Abone ol
Honaz ilçesinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Tunay Karadaş, saat 06.00 sıralarında sol bacağını haşıl makinesine kaptırdı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Durumu fark eden iş arkadaşları, makineyi durdurup, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Karadaş'ın öldüğünü belirledi.
Tunay Karadaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.