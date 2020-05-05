HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Denizli'de ayağını makineye kaptırdı 1 çocuk yetim kaldı

DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasında ayağını makineye kaptıran işçi Tunay Karadaş (35), belirtilene göre aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. Talihsiz adam geride gözü yaşlı bir eş ve bir evlat bıraktı.

Abone ol

Honaz ilçesinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Tunay Karadaş, saat 06.00 sıralarında sol bacağını haşıl makinesine kaptırdı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Durumu fark eden iş arkadaşları, makineyi durdurup, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Karadaş'ın öldüğünü belirledi.

Tunay Karadaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İnternethaber 20 yaşında! Tüm okurlarımıza teşekkür ederiz
Ömer Çelik'ten darbe imalarına çok sert tepki! Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Kaç Türk öldü kaç kişi tahliye edildi?
CNN International Türkiye'de filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi.
Çorum'da müftü yardımcısı çocuğa cinsel istismar suçundan açığa alındı
LGS'de bir ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıkladı! işte okulların açılacağı tarih
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta kolonya içip komaya girdi hayatını kaybetti
Hıdırellez dileğini gül ağacına gömerken okunacak dua
Kartal'da pencereden atlayıp intihar etti eşi de evde ölü bulundu
Üniversiteler açılacak mı YÖK bu sene üniversiteler ne zaman açılır?
Antalya'da cezaevinden 20 gün önce çıktı trafik kazasında öldü
Yılmaz Özdil de İmar Affından yararlanmış Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villasına bakın
Yorumlar