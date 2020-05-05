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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Kaç Türk öldü kaç kişi tahliye edildi?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs salgınında bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızın tahliyelerle ülkemize getirildiğini ve şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle yurtdışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor.Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz.

Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı.

Yurt dışında maalesef 473 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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