65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokak izin günleri! İşte AVM berber açılış tarihi
Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerde yeni düzenlemeye gidiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini söylerken sokağa çıkma yasağı bulunan yaş gruplarında da kontrollü çıkışların sağlanacağını açıkladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili kısıtlamalarla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Pazar gecesi uzatılan şehirlerarası çıkış yasağının bazı iller için sona erdirildiğini duyuran Erdoğan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de kısıtlamaların kademeli olarak uygulanacağını belirtti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde dün 6'cısı gerçekleşen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerle ilgili yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Bu yıl hac farizası yapılacak mı?
Bu yıl hac farizasının yerine getirilip getirilemeyeceği ile ilgili konuşan Erdoğan, bu konuda henüz karar verilmediği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda çalışma yürüttüğünü ve kararın tüm İslam alemiyle ortak bir istişarede alınması gerektiğini kaydetti.
Belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecekler
Kabine toplantısında göze çarpan ilk düzenleme ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Her iki yaş grubu belirlenen saatler içerisinde sokağa çıkabilecek.
Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer unsur ise berber ve güzellik salonlarıyla ilgili oldu.
Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.
YENİ KARARLAR ŞÖYLE
* 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.
20 yaş altı sokağa çıkma günleri
*20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz.
*Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz.
Giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il
*31 ilde şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız.
*Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz.
AVM ve berberlerin açılış tarihi
*Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
*AVM'ler 11 Mayıs'ta hizmete açılacak
Asker terhisleri
*Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
*Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak.
YKS ve LGS sınav tarihi
*Yüksek öğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.
*Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler.
Hasta kabullerinin başlangıcı
* Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.
Davalar
*Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.
Maske satışı başlıyor
*Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.