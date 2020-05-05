65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokak izin günleri! İşte AVM berber açılış tarihi

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerde yeni düzenlemeye gidiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini söylerken sokağa çıkma yasağı bulunan yaş gruplarında da kontrollü çıkışların sağlanacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili kısıtlamalarla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Pazar gecesi uzatılan şehirlerarası çıkış yasağının bazı iller için sona erdirildiğini duyuran Erdoğan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de kısıtlamaların kademeli olarak uygulanacağını belirtti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde dün 6'cısı gerçekleşen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerle ilgili yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bu yıl hac farizası yapılacak mı?

Bu yıl hac farizasının yerine getirilip getirilemeyeceği ile ilgili konuşan Erdoğan, bu konuda henüz karar verilmediği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda çalışma yürüttüğünü ve kararın tüm İslam alemiyle ortak bir istişarede alınması gerektiğini kaydetti.

Belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecekler



Kabine toplantısında göze çarpan ilk düzenleme ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Her iki yaş grubu belirlenen saatler içerisinde sokağa çıkabilecek.

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer unsur ise berber ve güzellik salonlarıyla ilgili oldu.

Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.