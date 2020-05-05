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İçişleri Bakanlığı açıkladı PKK ile mücadelede bir ilk

Anadolu Ajansı
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu bildirerek, "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

"PKK'ya katılım tarihin en düşük seviyelerinde"

Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu bildirerek, Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi." ifadelerini kullandı.

7127 hesaba provokatif paylaşım incelemesi

Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldığına işaret eden Çataklı, "Tespit edilen 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır." diye konuştu.

"Fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı"

Çataklı, "Koronavirüsle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı ve 84 kişiye yasal işlem uygulandı, bunlardan 7'si tutuklandı." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grupları

Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldiğine dikkati çeken Çataklı, "Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerde gelinen noktayı açıklayan Çataklı, "Bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 272 bin 524 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı."

"Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 580 bin 263 Suriyeli var"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür."

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı 11 Mart-1 Mayıs arasında, kadına yönelik şiddet olayı sayısı yüzde 11'lik azalışla 31 bin 346 oldu

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