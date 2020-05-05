HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye görülmemiş çağrı

ADV En özel anneler günü hediyeleri

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrı yaptı.

Abone ol

Melih Gökçek, CHP içindeki çeteyi çökertmek için Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.Sözcü Yazarı Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan 'Külliye'ye giden CHP'li' tartışmalarının CHP Genel Merkezi tarafından Muharrem İnce'ye kurulan bir kumpas olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP Genel başkanlığına aday olduğu dönemde kurulan bu kumpasın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parmağı olduğu iddia edildi. Hedef haline gelen Muharrem İnce ise basın toplantılarında CHP içindeki çeteleşmeden bahsetti.

Melih Gökçek'ten çağrı
Muharrem İnce'ye çağrıda bulunan Melih Gökçek, CHP içindeki çeteyle birlikte mücadele edelim dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Ele ele verirsek bunların haşatını çıkartırız' diye yazan Gökçek "Muharrem İnce, gel kol kola girelim. El ele tutaşalım, senin söylediğin bu çeteye karşı mücadele edelim. El ele verirsek sen içerden ben dışardan haşatını çıkarırız. Nacizane benim de katkım olsun CHP'ye... Ne olur sayın İnce bu sefer kıvırma" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kısa çalışma ödemeleri bugün başladı! Milyonlarca çalışanın beklediği haber
Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın'dan Evrensel'in darbe hevesli yazarına sert tepki
Prof. Dr. Coşkun Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
İBB online TYT ve LGS deneme sınavı düzenleyecek
Fahrettin Koca'dan 3 iyi haber! Önümüzdeki 1 aya dikkat çekti
Prof. Mehmet Ceyhan normalleşme kararları içinde en riskli tercihi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü'nde Koronavirüs şoku!
AÖL sınavı 2020 ne zaman olacak MEB sınav tarihi takvimi
Bursa'da çiftçinin zorlu çeltik mesaisi başladı
Antalya'da 5 yıldızlı 2 halk plajında ücretsiz hizmet
Merkez Bankası'ndan 'önemli' enflasyon açıklaması!
Yardım yapmıyorsunuz demişti! Vali Münir Karaloğlu Twitter'da ifşa etti
Yorumlar