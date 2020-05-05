Merkez Bankası'ndan 'önemli' enflasyon açıklaması!

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası, nisan ayında, gıda fiyatlarında gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş ürünlerde mevsimsel eğilimine kıyasla yüksek oranda artış yaşandığına dikkat çekti.

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Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı nisan enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Enerji fiyatlarında uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yansımalarıyla azalış eğiliminin sürdüğünü kaydeden TCMB, şu değerlendirmede bulundu:

Hizmet enflasyonu, salgına bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler başta olmak üzere, alt gruplar genelinde azalmıştır. Bu dönemde temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yavaşlamıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimi gerilemiştir.

Söz konusu dönemde yıllık enflasyon gıda dışındaki alt gruplarda düşüş kaydederken, enflasyondaki yavaşlamaya en belirgin katkı enerji grubundan geldiğini belirtti.