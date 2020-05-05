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ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye teşekkür mektubu

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Koronavirüsle mücadelede Türkite'nin yardımları devam ediyor. Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, TSK'ya ait iki askeri nakliye uçağı tıbbi yardım malzemelerini ABD'ye ulaştırmıştı.ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye mektup geldi.

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"Türk halkının cömertliğini büyük memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Kongre, Türkiye'ye bir kez daha teşekkürlerini iletti. ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek Türkiye'nin ABD'ye yeni tip korona salgınından dolayı gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.Steve Cabots, Steve Cohen, Joe Wilson ve Gerald Connolly imzalı mektupta, gönderilen iki tıbbi yardım paketinden dolayı Türkiye'ye "içten teşekkür" iletildi.

Türkiye'nin cömertliği
Mektupta ABD'de 67 bin kişinin koronavirüs salgınından hayatını kaybettiğini belirten kongre üyeleri şu ifadelere yer verdi:
"Bildiğiniz üzere, hastalığı azaltmanın önemli bir kısmı, ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının korumaktır ki hastaları tedavi etmeye devam ederken koronavirüs onlara bulaşmasın ve onlar da virüsü yaymasın.

Ortak sınamalarda omuz omuza durması oldukça önemlidir
Sizin ülkenizin gönderdiği 500 bin cerrahi maske, 34 bin 500 tulum, 2 bin 500 diğer koruyucu malzeme ve yüzlerce galonluk dezenfektan, bu sağlık çalışanlarını korumamıza yardımcı olacaktır. Türk halkının cömertliğini büyük memnuniyetle karşılıyoruz ve NATO müttefikleri olarak Türkiye ve ABD'nin bu krizi ve ortaklığımızda karşı karşıya kaldığımız diğer birçok ortak sınamalarda omuz omuza durması oldukça önemlidir.

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