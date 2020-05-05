Fahrettin Koca'dan 3 iyi haber! Önümüzdeki 1 aya dikkat çekti

Osman Müftüoğlu'na konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; test sayılarında azalma olmayacağını, temkini elden bırakmayacaklarını ve verileri dikkatle izleyeceklerini ifade etti. Koca, önümüzdeki 1 aya da vurgu yaptı.

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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 64 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 3 bin 461'e yükselirken vaka sayısı da 1 bin 614 artarak, 127 bin 659 oldu. İyileşen vaka sayısı da 5 bin 15 artarak 68 bin 166 oldu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında Hürriyet köşe yazarı Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bugünkü köşe yazısında detayları anlattı.

''Dün akşam Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile uzunca bir telefon görüşmesi fırsatı daha yakaladım.'' diyen Müftüoğlu, şu ifadeleri köşesine taşıdı; ''Önce Sağlık Bakanlığı’nın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik ettim. Sonra da hepimizi ilgilendiren birçok konuda bilgi edinme ve görüşlerinden istifade etme fırsatı buldum. Rahatlıkla diyebilirim ki görüşmeden çıkardığım sonuçlar, edindiğim intiba memnuniyet vericidir, sevindiricidir.

* Net ve açık olarak öğrendim ki çok değil, bir ay kadar sonra inşallah rahat bir nefes alabileceğiz. Daha güvende olacak, önümüzü daha iyi görebileceğiz.

* Net ve açık olarak fark ettim ki süreç yine dikkatle, akıllıca, bilimsel kurallara uygun ve tavizsiz yönetiliyor.

* Net ve açık olarak anladım ki doğru yoldayız, önümüz açıktır. Yeter ki sabretmeyi sürdürebilelim, yeter ki ‘temas, izolasyon, maske takmak’ kurallarına uymaya devam edelim.

* Çok daha önemlisi net ve açık olarak not ettim ki test sayısı azalmayacak hatta artacak.

Kısacası Sayın Bakan her zamanki gibi mütevazı, her zamanki gibi kibar ve alçakgönüllü ama konu süreci yönetme olunca müthiş çalışkan, konsantre ve dikkatli. Kısacası biraz daha sabırlı olmaya, ‘ihtiyatlı iyimserlik’ stratejisinden vazgeçmemeye ve süreci yönetenlere güvenmeye devam etmeliyiz.

Test sayısı azalmayacak

Görüşmede öğrendiğim haberlerin içinde beni en çok sevindireni şu oldu: Test sayısı azalmayacak, artacak. Sadece virüsle hastalananların teşhisinde değil, sessiz taşıyıcıların yakalanıp izole edilmesinde de PCR testlerinden istifade edilecek. Bu bence en önemli, en sevindirici haberdir. Virüsün kökünü kurutmanın, onu sokaklardan da kovmanın en etkili yolu bu yöntemdir. Riskli yerlerde, mesela sanayi tesislerinde, organize sanayi sitelerinde, huzurevleri, maden ocakları ve benzeri yerlerde sessiz taşıyıcı taramalarının yapılması çok ama çok önemli bir ayrıntı. Kısacası Bakanımız net ve açık olarak belirtti ki “Test sayısında taviz yok!”

Temkini elden bırakmayacak

Sayın Bakan da farkında ki “Kalınlığını bilmediğimiz bir buz tabakasının üstündeyiz!” dedi. Önlemleri gevşetirken çok ama çok dikkatli olmak zorundayız. Anladığıma göre her önlemde “Dene, gör, karar ver!” stratejisi gündemde olacak. Gerektiğinde gevşetici tedbirler hızlandırılacak ya da sonlandırılacak. Bu strateji okullara dönüş, AVM’lerin açılması, sportif müsabakaların başlaması, belirli alanlarda ticari faaliyetlerin yeniden devreye girmesi dahil pek çok alanda tavizsiz uygulanacak.

Verileri dikkatle izleyecek

Hepimizin gördüğü tablo şu: Özellikle son 10 günde tüm rakamlarda hızlıca bir iyileşme hali var. Öyle ki ‘günlük yeni hasta/o gün iyileşen hasta sayısı’ oranı kapanmakla kalmadı, adeta kilitlendi. İyileşen hastaların toplam sayısı, yeni teşhis edilenlerin 2-3 katına yükseldi. Günlük yeni vaka rakamları 2 binlerin altına indi. Yeni hasta sayısı binin altına inince inşallah daha derin bir nefes alacağız. 500’ün altına indiğinde de “Yaşasın, mutlu sona yaklaşıyoruz” diye haykıracağız. 100’ün altı mı? Kesinlikle hayal değil. Onu da başaracağız. Ve işte o zaman süreci sıfırlamaya yaklaştığımızdan emin olup ‘sevinçle havaya fırlayacağız!’