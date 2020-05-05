Emre Belözoğlu Zeytinburnu Güneşspor'u unutmadı

Emre Belözoğlu, Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için geçen yıllarda yapımını başlattığı binayı kırmızı beyazlılara teslim etti.

Abone ol

İstanbul 2. Amatör Lig’de yer alan Yenidoğan Güneşspor aynı zamanda milli futbolcunun babası Mehmet Belözoğlu’nun da halen başkan yardımcılığını yaptığı kulüp. Bina hem kulübe hem de içinde bulunan çok amaçlı salonda mahalle halkına hizmet verecek.

Emre Belözoğlu yapım masraflarını üstlendi

Hürriyet'te yer alan habere göre; aynı zamanda Emre Belözoğlu’nun akrabası da olan Yenidoğan Güneşspor Kulübü Başkanı Cengizhan Bahçekapılı, geçmiş yıllarda binanın olduğu yerde daha önce prefabrik, mütevazı bir lokalleri olduğunu belirterek, “Zeytinburnu Belediyesi’ne başvurarak burasının 30 yıllık tahsisini aldık. Emre Belözoğlu sağ olsun binamızın yapım masraflarının büyük bölümünü karşıladı. Babası Mehmet Bey de inşaat aşamasıyla yakından ilgilendi. Yönetimimiz de büyük çaba sarf etti ve inşaat tamamlandı. Şu anda binayı kısmen kullanmaya başladık. Planımız liglerin bitmesinin ardından resmi açılış yapmaktı. Ancak açılışımızı korona salgınının geçmesinden sonraki bir zaman dilimine erteledik” ifadelerini kullandı.

Birçok özelliğe sahip

Emre Belözoğlu’nun Güneşspor’a yaptırdığı bina, birçok amatör kulüpte bulunmayan özelliklere sahip. Binanın bodrum katı sporcuların kondisyon ve aletli jimnastik çalışmaları için ayrılmış durumda. Giriş katında kulübün bilgi ofisiyle birlikte Gökalp Mahallesi Muhtarlığı yer almakta (Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul aynı zamanda Güneşspor’un ikinci başkanı). İkinci katta kulüp üyelerine yönelik modern bir lokal mevcut.

Emre'nin ilk kulübü

Emre Belözoğlu resmi olarak ilk kulübü olan Zeytinburnuspor’da lisans çıkarmadan önce Güneşspor’da idmanlara çıktı ve bir anlamda futbola bu kulüpte adım attı. Milli futbolcunun babası Mehmet Belözoğlu ise lisanslı olarak bu ekipte forma giydi.

Galatasaray'a transfer olmuştu

O dönem G.Saray, Emre'nin ailesini ikna edip Türk futboluna damga vuracak Belözoğlu'nu Zeytinburnu'na hiç ödemede yapmadan transfer etmişti. Emre Belözoğlu Galatasaray'da alt yaş gruplarından bu yana gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükseldi. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Emre Belözoğlu, daha sonra gönülden bağlı olduğu Fenerbahçe'ye transfer oldu.