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ABD'de sağlık çalışanlarına 1 milyon dolarlık gizli bağış

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ABD'nin California eyaletinde, koronavirüsle mücadele eden hastane çalışanlarına, kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından 1 milyon dolar bağış yapıldı.

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Amerika’nın AP haber ajansındaki haberde, California’nın Dominic Hastanesine ulaşan mektuptan 1 milyon dolarlık bağış çekinin çıktığı, hayır sahibinin ise kimliğini gizli tuttuğu öğrenildi.

"Sizler kahramansınız"

Haberde, bağış sahibinin hastane çalışanlarına yazdığı notta, "Toplumumuzu iyileştirmek adına verdiğiniz mücadele için teşekkür ederiz. Sizi kahraman yapan bu insanlığınızdır." ifadesine yer verdiği belirtildi.

Haftada 800 dolar altı kazananlar alacak 

1 milyon dolarlık bağışın hastanedeki hemşire, tekniker, temizlik personeli gibi haftada ancak 600-800 dolar arası kazanan çalışanlar için yapıldığının da altı çizildi.

Hastane çalışanları çok mutlu 

Yapılan bağış, hastane çalışanlarına büyük sevinç yaşatırken, hastane yöneticisi Dr. Nanette Mickiewiz, bağışın hastane çalışanlarının işlerini mükemmel şekilde ve adanmış bir ruhla yaptıklarının kanıtı olarak gördüğünü ifade etti.

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