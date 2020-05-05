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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan normalleşme adımlarıyla ilgili ilk açıklama!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen KabineToplantısı'nın ardından koronavirüsle ilgili Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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Dün gerçekleştirilen KabineToplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı.

Normalleşmenin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara, 10 Mayıs Pazar günü 4 saat izin verileceğini açıklamıştı.

Bakan Koca'dan ilk paylaşım 

Normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin.Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim.

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