Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan normalleşme adımlarıyla ilgili ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen KabineToplantısı'nın ardından koronavirüsle ilgili Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Dün gerçekleştirilen KabineToplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı.

Normalleşmenin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara, 10 Mayıs Pazar günü 4 saat izin verileceğini açıklamıştı.

Bakan Koca'dan ilk paylaşım

Normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin.Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim.