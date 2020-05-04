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Dev havayollarına Warren Buffett darbesi

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ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett ülkenin önde gelen dört havayolu şirketindeki hisselerinin sattığını duyurdu. Haberin ardından şirketler yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev havayolu şirketleri Delta Air Lines, American Airlines Group, Southwest Airlines ve United Airlines Holdings haftaya kötü bir başlangıç yaptı.

Dört şirket de borsada yüzde 10'dan fazla değer kaybı yaşadı. Bu değer kaybı ülkenin önde gelen yatırımcılarından Warren Buffett'ın dört şirketteki hisselerinin tamamını sattığını açıklamasının ardından geldi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Nisan ayında dört şirketteki hisselerinin tamamını elden çıkardı.

Şirketin 2019 raporuna göre Berkshire Hathaway; Delta'nın yüzde 11'i, American'ın yüzde 10'u Southwest'in yüzde 10'u ve son olarak United'ın yüzde 9'una ait hisseleri elinde tutuyordu.

Buffett, cumartesi günü şirketin yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, "Havacılık endüstrisi için dünya değişti" ifadelerini kullanmıştı.

Forbes'ın listesine göre Warren Buffett 70 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin dördüncü insanı.

Koronavirüs salgınıyla gelen duraklamanın ardından dünya genelinde havacılık sektörü duraklama yaşıyor. 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin raporlarda American Airlines, 2.2 milyar dolar; United Airlines ise 1.7 milyar dolar zarar açıkladı.

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