Erdoğan'dan CHP'ye çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde dillendirilen darbe söylentilere sert çıktı. CHP zihniyetinin sonu geldiğini söyleyen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastanenin de karalanmaya çalışıldığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye seslenerek Türk milletinin darbecilere meydan bırakmayacağını söyledi. Koronavirüs salgını için Atatürk Havalimanı arazisine yapılan hastanenin 14 milyar lira uçtu diyerek karalanmaya çalışıldığını ifade eden Erdoğan, CHP'nin mitolojide yer alan ve korkudan, kargaşadan, acıdan beslenen yaratıklar gibi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu. CHP'nin ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir meselede işin ucundan tutmadığını ve hakkı söylemek için tek kelime etmediğini söyleyen Erdoğan, CHP'yi uyararak son günlerde dillendirilen darbe söylentilerine sert çıktı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"CHP yöneticileri ile aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın. Türk Milleti, sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır.

"Mitolojideki yaratıklar gibisiniz"

Çünkü siz bu ülkede ne kadar bozguncu, ne kadar sapkın, ne kadar azgın varsa hep onlarla birlikte oldunuz, asla milletin safında yer almadınız. Çünkü sizin ne tarihi, ne manevi, ne ahlaki bir nirengi noktanız, omurganız, davanız, kavganız var. Çünkü siz mitolojideki sadece düşmanlıktan, nefretten, korkudan, kargaşadan, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz. Ne bu ülkeye, ne bu millete, ne insanlığa dokunan en küçük bir faydanız olmadığı gibi, verdiğiniz zararların haddi hesabı yok.

"Karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir"

Marmaray’dan İstanbul Havalimanına, bölünmüş yollardan şehir hastanelerine kadar karşı çıktığınız, engellemeye çalıştığınız her hizmeti tepe tepe kullanır, ama zehirli dilinizle bunları sürekli sokmaktan da geri durmazsınız.

Atatürk Havalimanı arazisinde 40 gün içinde kurmayı başardığımız 1.000 yataklı hastaneyi dahi, 14 milyar lira uçtu diyerek karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. İnşa ettiğimiz şehir hastanelerini yıllarca kara delik olarak yaftalayanlar, son 2 ayda yaşananların ardından bile, maalesef, en küçük bir pişmanlık emaresi göstermediler. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği İstanbul Havalimanını hala hazmedemediklerini görüyoruz.

"Siyasetteki bu değişim olacağını ümit ediyoruz"

Ama artık bu anlayışın miadı artık dolmuştur. İnsanlık nasıl KOVİD-19 virüsünü eninde sonunda yenecekse, inşallah, Türkiye de bu bağnaz zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere tarihe gömecektir. Türkiye’nin yeni dönemdeki en önemli kazanımlarından birinin de siyasetteki bu değişim olacağını ümit ediyoruz."