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Selçuk Bayraktar'dan o iddialara cevap

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın iddialarını yalanladı. Paylaşılan görsellerdeki yerlerin kendilerine ait olmadığını ifade eden Bayraktar, Ağbaba'nın yalan söylediğini söyledi.

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın T3 Vakfı hakkındaki iddialarının asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, Ağbaba'nın kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı görsellerin asılsız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:     

"Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı'na ait değil, İBB’ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı’na destek verildiği de yalan. Ortak yapılan hizmetlerin üstüne biz hem emek hem de maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz."      

Söz konusu görsellerin Ağbaba tarafından çarpıtıldığını kaydeden Bayraktar, "Ama yetmiyor, çarpıtmaktan vazgeçemiyorsun. İlk de değil. Önce nakit diye başladın, sonra lafı desteğe çevirdin. Seçim döneminde kirli siyasetine malzeme yapmak için benzer iftirayı yayan seni ve diğerlerini mahkemeye verdik. Bunu da ilave delil yaparız." ifadelerini kullandı.     

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