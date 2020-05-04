Koronavirüs çalışmaları için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt

'Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği' sayesinde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen 'Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'ne birçok ülke lideri, kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

ABD'nin taraf olmadığı etkinlikte; AB 1 milyar avro taahhütte bulunurken, Japonya 762 milyon, Kanada 551 milyon, Almanya 525 milyon, Fransa 500 milyon, Suudi Arabistan 457 milyon, İngiltere 441 milyon, İsviçre 350 milyon, Meksika 274 milyon ve Avustralya 205 milyon avro aktaracağını açıkladı.

Katkıların gelecek günlerde artması öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yoluyla düzenlenen etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Bugün Kovid-19'a karşı bütün dünya yan yana durduğunu ortaya koydu. Kovid-19'a yönelik, teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu" ifadesini kullandı.

Bu kaynakla küresel anlamda eşi görülmemiş bir iş birliği başlayacağına dikkat çeken AB Komisyonu Başkanı, araştırmacılara ve bilim insanlarına minnettar olduğunu söyledi.

Ursula von der Leyen, Kovid-19'a yönelik çalışmaların devam edeceğini, sivil toplum ve vatandaşlarla ortak çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.